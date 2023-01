Els metges i infermers que s'han mobilitzat aquest dimecres a tota Catalunya consideren que la vaga ha estat un "èxit rotund" amb un seguiment del 75%, segons el sindicat convocant Metges de Catalunya. Segons Salut, però, el seguiment als Centres d'Atenció Primària ha estat del 33%, i als hospitals del 17%. Sigui com sigui, es tracta d'una reivindicació que ja és històrica: denunciar el col·lapse en el sistema de salut pública.

Aquestes reivindicacions dels sanitaris s'han notat a ambulatoris i hospitals, on s'han hagut de modificar visites i molts pacients s'ho han pres amb resignació. És la primera de les dues jornades de mobilitzacions que el sector ha convocat i que seguirà aquest dijous juntament amb les reivindicacions del sector de l'educació.

Molts pacients que han acudit als CAP i als hospitals s'han vist afectats per la vaga. Alguns tenien operacions programades i visites amb els seus metges que han hagut de reprogramar, i la majoria s'ho han pres amb resignació. Malgrat l'inconvenient que ha suposat per a moltes persones aquesta primera jornada de vaga, la majoria en compren els motius .

Barcelona ha estat la ciutat que més seguiment ha tingut amb uns 9.300 manifestants, segons la Guàrdia Urbana, qui han alçat la veu per reclamar millores assistencials i professionals . Els protestants s'han concentrat davant de la seu de Salut, a les Corts, i després han marxat cap a l'estació de Sants.

Reclams històrics

Els metges i infermers critiquen, entre d'altres, que treballen amb agendes desbordades i que es viu un col·lapse en diferents serveis que no permet una atenció de qualitat. I això fa que hi hagi una fugida de professionals cap a altres sectors o a fora del país. En aquest sentit, a la mobilització s'hi podien veure pancartes amb lemes com "Catalunya es queda sense facultatius" i "Diagnòstic: dèficit de facultatius".

Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya adverteix que la "sanitat és el pal de paller d'aquesta societat" i que la Generalitat ha de ser conscient de la "greu crisi mèdica que s'ha de solucionar". El sector tornarà a sortir al carrer aquest dijous i amenacen a continuar amb les mobilitzacions si no es reverteix la situació.