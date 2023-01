Enric Cambray i Dani Alegret ens presenten 'Pares Normals'

Enric Cambray i Dani Alegret ens presenten el musical Pares Normals, una obra dirigida per Sergi Belbel que es pot veure al Teatre Poliorama de Barcelona. I que compta amb la mà especial i sobretot la música de Els Amics de les Arts.

L'actor el defineix com una espècie de road movie teatral: "El protagonista comença un viatge vital, però també físic", ha detallat. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, desgrana una obra sobre la vida, l'amor i els pares: "Tots, d'alguna manera, creiem que els nostres pares no son normals. Costa agafar distància amb els teus", ha detallat sobre el tema central de l'obra.

L'artista ha explicat que es tracta de la història de l'Aran, un advocat que viu a Chicago des de fa 4 anys, que torna a casa anunciant que es casarà amb una noia, que ells no coneixen. "Quan arriba al karaoke que tenen els pares, passa una cosa que realment li canvia la vida", ha detallat sobre el punt de partida de l'obra. "Coneixerà molts personatges que el faran reconnectar amb els seus pares", afegeix.

Cambray també ha destacat que la funció és "molt exigent". Compta amb quatre músics i vuit intèrprets, i és "un musical de gran format". "El personatge que interpreto està tota l'estona a l'escenari. Quan utilitzem la veu, ens hem de cuidar", ha destacat.

La implicació de Els Amics de les Arts

Els Amics de les Arts no apareixen a l'espectacle, però hi són reconeixibles, amb 14 cançons creades especialment per a l'espectacle i amb les quals "no s'han casat amb cap estil". L'actor ha destacat el paper del grup de música en l'espectacle: "No hi són físicament, però hi són en ànima".

I és que, segons ha dit, han estat implicats en els assajos i han adaptat la música als actors i cantants, amb un "diàleg constant" entre tots els equips. Per la seva banda, el músic explica com s'ha gestat un espectacle en el qual han treballat "colze a colze". "Ha sigut molt xulo. Ha sigut un procés molt bonic. Als assajos ens hem escoltat molt totes les parts, en tots els sentits", ha argumentat.

Sobre compondre per uns altres, Alegret ha assegurat que han arribat a millorar cançons: "No sé si les hauríem cantat tan bé nosaltres". Tot i això, reconeix que inicialment va sentir "una mica de dol" en pensar que hi havia cançons d'aquelles que mai cantaria sobre d'un escenari.

El membre dels Amics de les Arts també ha explicat que ja ha portat alguna cançó sobre els escenaris en concerts del grup. Es tracta del Podria odiar-te, que va poder tocar en una ocasió, al darrer concert de gira, al Festival de Pedralbes, on van participar els protagonistes del tema del musical. "Va funcionar moltíssim, la gent la va ballar i cantar com si fos un tema nostre. Per què no recuperar-la? En concret, aquesta és molt pop i el nostre estil, i hi cabria en un concert", ha reconegut.

Per la seva part, Cambray ha dit que "mai ho havia passat tan malament", en haver de cantar en un concert davant de milers de persones. "Estava histèric. És un subidon això de fer concerts, entenc com enganxa", ha reconegut.

Un dels temes destacats de l'obra és Tot l'espai que hi ha, una altra de les que podria cantar Dani Alegret en algun concert, segons ha reconegut Cambray. "Un fill s'adona des de la maduresa què és el que passava. Comença a encaixar fitxetes", detalla l'actor. El músic destaca que és un dels moments més íntims de l'Aran i destaca que el motiu va apareixent durant l'obra, "amagat" en altres temes.