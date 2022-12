Josep Maria Pou ens presenta 'El Pare'

Josep Maria Pou ens presenta l'obra El Pare, que es representa al Teatre Romea de Barcelona. L'actor i director teatral ens acosta els detalls sobre la història d'un home de 77 anys que està perdent la memòria, però que no vol acceptar cap ajuda. La primera funció oficial serà demà dijous i es podrà veure fins al febrer, per bé que s'han realitzat quatre preestrenes.

En aquest sentit, en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que les preestrenes han acabat amb una emocionada ovació final: "Poques vegades el silenci que ve del públic m'havia emocionat tant com aquest, des de la primera frase", ha reconegut.

Per Pou, aquestes funcions serveixen perquè el públic treballi amb els professionals: "Estem fent la funció, però estudiem la reacció del públic. Això és el teatre, perquè és un diàleg entre els dos", ha dit sobre unes funcions que acaben donant la "forma final" al muntatge.

"És la primera vegada que tinc la sensació de fer una persona normal", ha dit, després de més de 50 anys de carrera. Com ha recordat, sempre ha fet "paperassos tan grans" que van "d'acord amb el meu físic i la meva manera d'expressar-me". Ara, li toca interpretar a un home que "es va convertint en una cosa petiteta" i puja a l'escenari amb pijama i sabatilles, el que no havia fet mai.

L'artista defensa que la funció ha estat un "èxit brutal" i s'està interpretant a tot el món, perquè és un "invent teatral molt maco". "Cada actor dona la seva versió diferent d'aquest home. És un ésser humà tan ric i complet que cada actor pot posar i troba part de la seva vida", ha argumentat sobre les diverses versions. En el seu cas, reconeix que ha pensat en el seu pare, però especialment en la seva mare per crear el personatge. Això no obstant, al voltant de la seva família no hi ha hagut malalties similars.

Pou creu que la reacció del públic davant El Pare no seria el mateix sense haver passat per la pandèmia del coronavirus. "D'alguna manera, la gent està molt més sensibilitzada cap a la gent gran, cap a aquest tipus de malalties o qualsevol malaltia arran de la pandèmia", ha defensat.

