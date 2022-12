Josep Maria Pou ens presenta 'El Pare'

Josep Maria Pou ens presenta l'obra El Pare, que es representa al Teatre Romea de Barcelona. L'actor i director teatral ens acosta els detalls sobre la història d'un home de 77 anys que està perdent la memòria, però que no vol acceptar cap ajuda. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que les preestrenes han acabat amb una emocionada ovació final: "Poques vegades el silenci que ve del públic m'havia emocionat tant". "És la primera vegada que tinc la sensació de fer una persona normal", ha dit. Alhora, revela la por que ha tingut durant la preparació de les funcions: "Cada frase que deia als assajos em moria de por pensant que puc arribar a patir el mateix que aquest home". Pou creu que la reacció del públic davant El Pare no seria el mateix sense haver passat per la pandèmia del coronavirus. I reconeix que no es troba a gust amb la situació política actual: "La política s'ha convertit en l'art de la mala relació entre els ciutadans. M'emprenya molt aquesta subversió".