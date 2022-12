Carlos Latre ens presenta One Man Show. El showman i humorista ens presenta un espectacle en el qual porta fins a un centenar de personatges diferents sobre l'escenari del Teatre Coliseum de Barcelona: "No hi ha més objectiu que la gent vingui a passar-ho bé", ha dit sobre un xou que es pot veure fins al 5 de febrer. "Gràcies per tornar al teatre, perquè ha patit molt, i no deixem de riure", ha aprofitat per reivindicar.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla que no només és una qüestió de personatges, sinó que hi ha moltes disciplines, aplicant un "concepte molta ianqui". Per bé que reconeix que la imitació és el seu fort, remarca que també té formació d'acting i ball, per la qual cosa pot construir un show "colorit i molt alegre".

A l'espectacle també hi canta perquè li agrada molt. "La música és una cosa molt festiva. Agrada molt a la gent i sorprèn molt, perquè és una cosa no tan coneguda meva", ha detallat.

Explica que el fet que l'espectacle "estigui tan enganxat a l'actualitat agrada moltíssim", ja que incorpora modificacions en funció de què va passant en el nostre entorn. "Aquest dijous parlarem de Messi, de la final del Mundial i de què passa a Qatar. Va evolucionant absolutament", ha dit. En aquest sentit, ha detallat que va incorporar al mig del xou el "Qué mirás, bobo" de l'argentí, i la gent va reaccionar.

Per Latre, la importància de les imitacions també recau en transmetre l'essència. Més enllà de fer una imitació perfecta, cal transmetre sobre què i com parlen els personatges. "El més important és que el públic vegi en mi el que recorda de l'original. Aquí està la màgia", ha detallat.

El públic català El showman també ha destacat que el públic català és molt fidel: "Si els hi agrades, repeteixen sempre i allà estan, incondicionalment". També assenyala que és un públic més fred que va in crescendo, potser perquè està molt acostumat al teatre, segons ha dit, en diferència a altres llocs d'Espanya on és "més festiu o de revetlla". "Tenen un criteri molt bo. A mi m'agrada molt el públic català", ha defensat. “☕ @Carlos_Latre assegura que el públic català té un criteri molt bo | #LatreOneManShow @BalanaGrup @ErtalProd



��️ "És un públic molt fidel. Està molt acostumat a veure teatre. M'agrada molt".



El debut a Golfus de Roma L'home de les mil cares també reconeix que es va sentir qüestionat per fer un musical com Golfus de Roma, i que a vegades té una mica de síndrome de l'impostor: "Sembla que has de passar un examen, després de 25 anys. Tens una càrrega de pressió que va fer que estigués molt capficat en fer-ho molt bé". Explica que això ho va sentir molt, també per part de molts companys: "Això passa, és molt espanyol, és molt nostre", ha dit, comparant-ho amb els referents dels Estats Units. "És difícil", ha reconegut. “☕ @Carlos_Latre ens explica que es va sentir qüestionat per fer un musical com 'Golfus de Roma' de Mèrida.



��️ "Tens una càrrega de pressió que va fer que estigués molt capficat en fer-ho molt bé".



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/ngFPayDTan“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 14, 2022 Això no obstant, recorda que "va ser meravellós" i celebra l'oportunitat que li va donar Dani Anglès. "Vaig trobar uns companys, vaig aprendre tant... va ser una experiència espectacular", més en el marc del Teatre de Mèrida. Tot i haver estat un "repte dur" amb 140 representacions seguides, assegura que ho va gaudir molt.

Un nen divertit i simpàtic Latre també ha explicat que va néixer a Castelló i hi té pràcticament tota la família, però que de ben petit ja va anar a viure a Tarragona, ja que hi estava destinat el seu pare com a dalinant i dissenyador gràfic. En aquest sentit, ha detallat que el vessant artístic està present en la seva família des de fa anys. De fet, ha contat que al seu avi li va trucar Walt Disney per fitxar-lo. "La meva àvia li va dir: 'Tira pa casa'", ha afegit. L'humorista també ha recordat la seva infantesa, on ja era un nen inquiet i entremaliat. Segons ha dit, però, la seva mare sempre li recorda que el "salvava" ser divertit i simpàtic. "No s'ha de perdre mai la tendresa, les ganes de descobrir, la sorpresa positiva. No deixar de ser curiós com un nen", ha argumentat.