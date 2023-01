La periodista Ana Boadas ens presenta Mapes Mentals, el nou programa de La 2 d'RTVE Catalunya sobre salut mental i benestar emocional que podrem veure cada diumenge des d'aquest dia 15 de gener. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, el defineix com un programa per posar nom a què ens passa: "Per solucionar un problema, primer hem d'ordenar les idees", ha dit.

La presentadora destaca que això és en el que coincideixen molts especialistes. "Hem de configurar uns mapes mentals. Això justifica el nom" del programa, ha dit també. "És superimportant, per entendre que ens passa, primer parar, pensar, ordenar, explicar... i tot està aquí (al cap)", ha argumentat.

Boadas explica que han començat parlant de la síndrome de l'impostor perquè és un problema generalitzat, ja que el 70% de la població pateix o l'ha patit, segons ha dit: "Ens afecta a tots, a homes i a dones, especialment a les dones", ha puntualitzat.

També ha destacat que és un dels programes que ha quedat "més rodó". Aquest primer capítol de Mapes Mentals compta amb testimonis com els d'Eudald Carbonell o David Verdaguer, de qui ha destacat la seva "generositat" i que va ser "meravellós".

La periodista també ha avançat que el proper programa serà sobre la gana emocional. En aquest sentit, detalla que hi ha dues menes de gana. D'una banda, la gana física, on mengem per necessitat fisiològica per tirar endavant. I la gana emocional, on es mengen especialment productes processats o dolços, però per omplir un buit que no és físic ni fisiològic, sinó que és un buit emocional, segons ha dit.

"Això és el que s'ha d'explorar. És el fil del qual hem d'estirar quan ens adonem que el que tenim és un buit emocional", ha argumentat. En aquest sentit, reconeix que a ella li ha passat molt. Quan té aquesta gana, té clara la seva aposta: la xocolata!

Boadas s'ha acabat impregnant de moltes reflexions i conclusions sobre salut mental que fan els especialistes. Per exemple, detalla que la por és necessària per sobreviure, però hi ha algunes pors que ens impedeixen avançar. I també explica que les relacions tòxiques no tenen solució: "Els experts diuen que hem de fugir cames ajudeu-me".