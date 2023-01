La periodista Ana Boadas ens presenta Mapes Mentals, el nou programa de La 2 d'RTVE Catalunya sobre salut mental i benestar emocional que podrem veure els diumenges. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, el defineix com un programa per posar nom a què ens passa: "Per solucionar un problema, primer hem d'ordenar les idees", ha dit. Boadas explica que han començat parlant de la síndrome de l'impostor, i que el proper programa serà sobre la gana emocional. I ens revela un secret: el president Aragonès ha vist el primer programa i li ha donat feedback. "En va fer una reflexió que em va semblar molt interessant", ha detallat.