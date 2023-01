Enric Cambray i Dani Alegret ens presenten 'Pares Normals'

Enric Cambray i Dani Alegret ens presenten el musical Pares Normals. L'actor el defineix com una espècie de road movie teatral, amb la música i la mà de Els Amics de les Arts: "El protagonista comença un viatge vital, però també físic", ha detallat. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ha destacat el paper del grup de música en l'espectacle: "No hi són físicament, però hi són en ànima". Per la seva banda, el músic explica com s'ha gestat un espectacle en el qual han treballat "colze a colze". El membre dels Amics de les Arts ens acosta alguns detalls de la música de l'espectacle.