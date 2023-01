Els mossos busquen els progenitors del nadó que aquest dimarts al matí ha aparegut abandonat dins d'una bossa d'esport en ple carrer, al barri de Sants de Barcelona. Segons ha explicat el caporal Carles, de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Sants-Montjuïc dels Mossos d'Esquadra, la veu d'alarma l'ha donat una veïna a dos quarts de 6 del matí. Immediatament, la patrulla ha assistit la criatura.

En arribar al lloc dels fets, els agents han prestat una primera atenció al menor, que estava a la vorera, a tocar d’un local tancat. Preocupava el fet que el succés s’ha produït just un dia de forta baixada de la temperatura, però el nadó tenia bona temperatura. “Estava amb el xumet, els ulls oberts i es movia amb normalitat, sense plorar”, ha relatat el Carles. Per això, assumeixen que ha passat poques hores al carrer.

Ingressat a l’Hospital Sant Joan de Déu

Posteriorment, el nadó ha estat assistit pel Sistema d'Emergències Mèdiques i després ha estat traslladat a l’Hospital Sant Joan de Déu en estat lleu, on estarà en observació les pròximes hores.

Els Mossos no descarten que l'abandonament d'aquest nadó acabi sent instruït com un homicidi en grau de temptativa. Els Mossos continuen recopilant indicis i revisant les càmeres de seguretat de la zona i la Direcció General de la Infància ja ha assumit la seva tutela.