Mig miler de persones es manifesten contra Pedro Sánchez

Centenars de persones crítiques amb el govern de Pedro Sánchez s'han concentrat a la plaça Sant Jaume aquest diumenge per denunciar la reforma del Codi Penal que deroga la sedició, i els acords de l'executiu central amb els independentistes. L'endemà d'una mobilització similar a Madrid amb milers de persones, Catalunya Suma ha convocat aquesta protesta que, segons la Guàrdia Urbana, ha aplegat unes 500 persones.

El president d'aquesta entitat, Javier Megino, ha denunciat que la "governabilitat del país" estigui "supeditada" a qui "no vol ni respecta la unitat d'Espanya". "Som espanyols i volem que es respecti la legalitat i que no es vengui la nostra pàtria", ha dit just abans d'iniciar-se la manifestació.

01.31 min Protesta contra el govern Sánchez

A la protesta hi han assistit càrrecs i dirigents de Vox, Ciutadans, el Partit Popular i Valents, com ara Ignacio Garriga, Joan Garcia, Alejandro Fernández i Eva Parera.

Una de les imatges de la manifestació ha estat la dels regidors a l'Ajuntament de Barcelona Josep Bou (PPC) i Paco Sierra, que han aparegut al balcó del consistori per fer onejar una bandera espanyola davant dels manifestants concentrats amb cartells que demanaven la dimissió i fins i tot l'empresonament de Sánchez.

També s'han sentit crits de "Puigdemont a presó!", i s'han vist pancartes amb lemes com "Espanya no es ven. No al xantatge separatista" i d'altres que demanaven l'empresonament de Pedro Sánchez per "traidor a la pàtria".

L'acte ha comptat amb el suport d'una setantena d'entitats, entre les quals l'organització de joves 'S'ha acabat!', el sindicat policial Jupol i el Moviment Espanya i Catalans.