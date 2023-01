Tot i ser la quarta generació de la família fundadora de la prestigiosa marca de perfums Myrurgia, una empresa amb més de 100 anys d’història, seguir amb el negoci familiar no era la idea inicial de Ramon Monegal, que volia ser arquitecte. Van ser els estius amb la família, formant-se en l’ofici, que el van portar a seguir el camí dels seus antecessors.

Juan Avellaneda, presentador de ‘Fet a mà’, visita al seu taller per descobrir quins són els secrets per fer una bona essència.

La creació d’un perfum Elaborar un perfum és un procés artesanal que requereix experiència, inspiració, habilitat i temps. “Per memoritzar les olors cal que els hi posem una imatge de referència“ El primer pas en el procés és fer un guió de què es vol aconseguir. Això implica establir les notes clau que es volen transmetre, el públic al qual es dirigeix i les sensacions que es volen evocar. Una vegada aquest guió està establert, Monegal comença a experimentar amb diferents ingredients per trobar la combinació perfecta. Per fer-ho és important "memoritzar les olors posant-hi una imatge de referència", afirma Monegal. “ La inspiració ve dels ingredients“ L'olfacte és l'eina principal del perfumista i és a través d'aquest sentit que es pot arribar a la idea. "La inspiració ve dels ingredients", explica. Cal olorar els diferents components per veure com es combinen i com evolucionen amb el temps, fins que s’arriba a una fusió desitjada i que encaixa amb el guió establert prèviament.



Ramon Monegal ensenya a fer perfums a Juan Avellaneda Fet a mà