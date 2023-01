Fet a mà - Inspiració | RTVE Catalunya

La inspiració és una gran eina de la creativitat. Es pot trobar en qualsevol lloc i en qualsevol moment, i això ho sap molt bé Juan Avellaneda. Per aquest motiu, Juan viatja arreu de Catalunya per conèixer les fonts d’inspiració de tres nous artesans i descobrim com s’inspira Lily Brik, una grafitera d’alçada amb murals arreu del món; Ramón Monegal, un perfumista que defensa que l’olor és comunicació i l’Àlex Añó, que treballa el vidre bufat amb formes úniques.