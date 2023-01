18 cantats competiran aquest any al Benidorm Fest per aconseguir que la seva cançó soni a Eurovisió. La tria no serà fàcil amb propostes tan diverses i estimulants com 'Yo Quisiera' d'Alice Wonder, un tema indie, alternatiu i dance-pop compost per ella.

L'artista madrilenya ha explicat a 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, que aquest tema és una aposta molt personal: "Aquesta cançó neix d'una improvisació que vaig fer l'any passat amb el piano de la meva mare arran d'un esdeveniment vital d'aquests que et deixen una mica en xoc. Li vaig donar a gravar a la gravadora del meu mòbil i tota la primera part la vaig fer improvisada".

Mesos més tard, la intèrpret va decidir involucrar-se en el Benidorm Fest i no va dubtar a l'hora d'escollir-la: "Vaig pensar que aquesta era la cançó més honesta que podia presentar perquè era molt pura per les seves condicions".