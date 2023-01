Baccara: reinas de las discotecas 46 años después

Entraron en el libro Guinness de los récords por ser las primeras artistas españolas en alcanzar un número uno absoluto en Reino Unido. Además, fue el primer grupo español en colocar un single en los números uno de países como Inglaterra, Alemania, Rusia y Finlandia. Y aquí va la pista definitiva, su primer tema, “Yes Sir, I can boogie”, se convirtió en la séptima canción más vendida de la historia, con 25 millones de copias.

Primera portada de disco de Baccara

Hablamos de Baccara, un dúo español que en 1977 arrasó en medio mundo, con Mayte Mateos y María Mendiola como primeras componentes. Se conocieron en el ballet de Televisión Española, e inspiradas en las gemelas Kessler, populares en los años 50 y 60, sacaron adelante su propio proyecto musical.

El dúo recibió numerosos premios y reconocimientos

Directivos del sello estadounidense RCA las descubrieron mientras actuaban en un hotel de Fuerteventura, y las invitaron directamente a grabar un disco en Hamburgo. A partir de ahí, se sucedieron los éxitos: “Sorry, I’m a lady” fue su segundo “hit”, y en 1978 representaron a Luxemburgo en Eurovisión con el tema “Parlez-Vous Français”, obteniendo el séptimo puesto. Sin olvidar otras canciones posteriores como “The devil sent you to Laredo” y “Ay, Ay Sailor”.

En 1980, Mateos y Mendiola emprendieron caminos diferentes, pero Baccara nunca desapareció. A lo largo del tiempo, formaron dos grupos, uno de Mayte y otro de María, cada una con diferentes compañeras.

María Mendiola (izquierda), en su etapa con Cristina Sevilla (derecha)

Tras el fallecimiento de María, en septiembre de 2021, pocos meses más tarde, en enero de 2022, se creó el dúo actual, con Cristina Sevilla y Helen de Quiroga, que en septiembre del pasado año lanzaron el sencillo “Don`t let this feeling go away”.

Arturo Martín las recibe este domingo 22 de enero desde medianoche en Radio Nacional de España para hacer memoria y para conocer un poco mejor a la nueva versión de este dúo incombustible.

En 1977, mientras triunfaba su “Boogie”, se paraba el corazón del rey del rock, Elvis Presley, con sólo 42 años, como recuerda Mara Peterssen en su repaso a las fechas más señaladas de aquellos meses. Precisamente, la misma dolencia que el pasado 12 de enero se llevaba por delante a su única hija, Lisa Mary Presley, con 54.

Elvis Presley (Tupelo, Misisipi, 1935-Memphis, Tennessee, 1977)

En aquel año, Rocky, escrita y protagonizada por Sylvester Stallone, ganó el Óscar a mejor película. Por eso, él es esta semana nuestro personaje, dibujado por Lucía Sancho, con sus dramas personales incluidos.

En la alfombra roja continuamos de la mano de Marta Belenguer para hablar de otra gran ganadora, Network, un mundo implacable, un largometraje dirigido por Sidney Lumet que analiza el poder de la televisión y que se llevó cuatro estatuillas.

Howard Beale (Peter Finch) en una escena de 'Network, un mundo implacable'

De ciencia ficción podría ser la Historia Mínima elegida en esta ocasión por David Zurdo, la vida de Sandra West, esposa de un magnate del petróleo totalmente enamorada de su Ferrari 330 América. Su última voluntad fue ser enterrada en el vehículo y su voluntad se cumplió.

Como cada lunes, terminamos con música, en este caso la de Mike Shinoda, más conocido como el rapero de Linkin Park, nacido en aquel 1977. Todo esto y más, en nuestra próxima madrugada.