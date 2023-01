Farmacéutico por vocación y divulgador en redes social por afición. Él es Guillermo Martín, más conocido por @farmaenfurecida. El profesional ha publicado un libro, al que ha bautizado como Consulte a su farmacéutico, donde sumerge al lector en las entrañas de una farmacia. En sus páginas revela, acompañado de un toque de humor, su día a día, las relaciones entre los profesionales y pacientes, anécdotas y reflexiones.

¿Por qué tenemos la manía de tomar antibióticos?

Guillermo Martín argumenta que esto se trata de un silogismo “porque creemos es una especie de medicamento superfuerte que te quita todo”. Este concepto lo asociamos en nuestra mente porque “cuando estamos muy malitos es cuando vamos al médico y él receta el antibiótico”. Sin embargo, este fármaco no debe tomarse cuando tenemos malestar de cabeza, ni por un catarro, ni por molestias en la garganta, para eses tipos de dolencias se debe tomar otro medicamento. “La verdad que es una batalla, que yo no sé si darla por perdida o no, porque cada día en la farmacia cuando crees que educas a la gente viene otra persona detrás y te cuenta alguna burrada que ha hecho”, responde resignado el farmacéutico.

Además, los farmacéuticos están en una lucha constante en insistir en la obligatoriedad de acudir con la prescripción médica para comprar los antibióticos. ¿Es tan grave venderlo sin receta? “Es grave, porque si viene una inspección te puede dar una multa de entre 30.000 y 60.000 euros”, resalta en Radio Nacional. Además, recalca que un medicamento que antes necesitaba receta la sigue necesitando.

Sin embargo, ¿por qué algunos fármacos, como el paracetamol, se pueden vender sin prescripción médica? “Esos formatos están pensados para un día que te duele la cabeza vas a la farmacia y te dan eso”. No obstante, sí el dolor persiste es necesario ir al médico para evaluar la dolencia. Mientras que el fármaco “financia” está pensado para un dolor crónico, “por eso la caja es más grande”.