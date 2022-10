Los españoles somos, según el STADA Health Report 2022, de los ciudadanos europeos que más frecuentamos las farmacias. Un 72% la visitan una vez al mes, cifra muy por encima del 56% de la media europea. Y no sólo por nuestra confianza en la medicina convencional, sino también en busca de asesoramiento, de información al otro lado del mostrador.

Motivo más que suficiente para dedicar nuestro programa número 300 al Día Mundial del Farmacéutico (25 de septiembre), y para conocer datos como el que sigue: “casi el 90% de la población en España tiene una farmacia a menos de diez minutos de su casa”. Así lo explica Luis Mª de Palacio, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles desde 2017, con oficina farmacéutica propia.

Luis María Palacio y Arturo Martín rne

Y muchas de esas farmacias, “sobre todo si vas por los pueblos, permanecen como hace 80 años, con sus albarelos y demás, aunque nos hayamos informatizado mucho”, apunta nuestra segunda invitada de la noche, Virtudes Roig, farmacéutica y bloguera (El Blog de Pills).

Virtudes Roig, en nuestra emisora de Rne Valencia rne

Con ellos nos adentramos en la rebotica para conocer más detalles sobre la actual viabilidad de una farmacia, los precios de los medicamentos y los márgenes que reciben, además de los retos que hoy se fija la profesión.

Pero como en este programa recordar es casi obligatorio, tiempo también para un recorrido para descubrir, con Patricia Costa, la farmacia más antigua del mundo, en Florencia (Italia), en la basílica de Santa María de Novella, con siete siglos de historia. En Llivia (Girona), localizamos una de las más pretéritas de Europa, Farmacia Esteve, fundada a principios del siglo XV por una familia que la mantuvo abierta hasta 1927. Y todavía en funcionamiento permanece la Botica Ximeno, fundada por Lucas Ximeno en el siglo XVIII, en Peñaranda de Duero (Burgos).

Cerramos hora de programa con Mara Peterssen, echando un vistazo a los acontecimientos más relevantes de 1981, año en el que se fundó la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, y en el que se celebró una de esas bodas que dan la vuelta al mundo, la del actual Rey Carlos III y Diana Spencer, Lady Di.

Diana Spencer y el entonces Príncipe Carlos de Inglaterra, el día de su boda, 29 de julio de 1981

Alrededor del planeta también ha girado a lo largo de sus 41 años nuestro personaje del año: la tenista Serena Williams, en este caso para competir y para hacer historia, una trayectoria brillante que nos acerca Lucía Sancho.

Más nostálgicos nos ponemos en el debut de Marta Belenguer, nueva colaboradora de Memoria de delfín, para recordar desde el punto de vista de la interpretación. Y empieza fuerte, ni más ni menos que con la malvada Angela Channing (Falcon Crest), interpretada por Jane Wyman, que triunfó en plena madurez a través de la pequeña pantalla.

Pero para siniestra la Historia Mínima de David Zurdo, la de una novela que en 1981 situaba la acción en 2020 y presagiaba la futura pandemia mundial por Covid-19.

La banda británica The Buggles

Y como no quería ser menos, JPelirrojo también se centra en los visionarios The Buggles, que mucho antes del estreno de la MTV, guardaban bajo la manga el videoclip de “Video killed the radio star”, el primero emitido en dicho canal televisivo.