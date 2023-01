El Pirineu pelat de neu i amb poques reserves

Entre diumenge i dilluns va nevar al Pirineu per damunt dels 1.000 metres d’alçada, tot i això va tractar-se d'una nevada insuficient per revertir la manca de neu que hi ha a bona part de la serralada.





Com evolucionen els gruixos de neu en dos punts del Pirineu? A Malniu, per damunt dels 2.200 metres a la Cerdanya, a desembre hi va nevar i es van acumular gruixos de 15 a 20 cm, però després la manca de neu i la pujada de les temperatures ha fos molta neu i ara només hi ha 2 cm de gruix, quan de mitjana n’hi hauria d’haver entre uns 20 o 25 cm. Gruix de neu a Malniu aquesta temporada 2022/23 El mateix passa a Bonaigua, on aquesta temporada els gruixos han estat sempre per sota de l’habitual. Ara només n’hi ha 29 cm, quan de mitjana n’hi hauria d’haver més de 70 o 80 cm de gruix. Una situació semblant es va viure el gener de 2021, al 2019 i al 2017. Gruix de neu a Bonaigua aquesta temporada 2022/23

S’espera que nevi a curt o mig termini? Després del pas de fronts esquifits durant aquesta setmana, tenim l’esperança que diumenge n’arribi un de més actiu que obriria les portes a l’entrada de nord, d’una massa d’aire més fred d'origen àrtic i marítim que comportaria fortes ventades, mala mar i, sobretot, nevades copioses i continuades que durant la setmana dels barbuts podrien deixar-nos gruixos de neu més importants a tot el Pirineu.