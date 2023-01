La primera víctima que va denunciar les violacions en grup de Castelldefels ha tornat a declarar en seu judicial. És la segona vegada que ho fa ja que la primera va consistir en una ratificació de la denúncia. En aquest cas, ha estat a petició dels advocats dels 5 acusats que actualment es troben en presó provisional. La declaració ha durat poc més d'una hora i s'ha realitzat a porta tancada.

Arran de la declaració d'aquesta victima, la jutgessa que investiga el cas va ordenar analitzar els telèfons mòbils dels 5 acusats.Gràcies a el buidatge dels seus terminals, els mossos van poder identificar dues víctimes més que també han denunciat els fets. Segons recull la interlocutòria de presó preventiva, els 5 acusats actuaven com un grup organitzat. Un d'ells captava les noies a través d'aplicacions de cites i les convidava a una festa en el seu domicili. Allà, després de consumir alcohol, les sotmetien presumptament a pràctiques sexuals extremes no consentides.

'Normalitzar els comportaments'

Recordem que la jutgessa argumentava que els acusats han normalitzat aquests comportaments i consideren a les dones com a objectes per a satisfer els seus desitjos sexuals. De les imatges intervingudes es desprèn que hi ha més víctimes que no han estat identificades.