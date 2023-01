01:21

La declaració ha tingut lloc als jutjats de Gavà. La jutgessa va enviar a presó preventiva els 5 acusats de violar en grup a 3 noies l'any 2021

La declaració de la primera víctima que va denunciar els fets davant la magistrada del jutjat de Gavà ha durat poc més d'una hora i ha estat a porta tancada. Arran de la declaració, la jutgessa que investiga el cas va ordenar analitzar els telèfons mòbils dels 5 acusats. Tots ells es trobenen presó provisional des del passat 22 de desembre.

Gràcies a l'analisi dels seus terminals els mossos van poder identificar altres dues víctimes que també han denunciat els fets, tot i que no es descarta que apareguin de noves. Segons la interlocutòria de presó preventiva dictada per la jutge, els 5 acusats actuaven com un grup organitzat | Sergi Bassolas