El mundo del deporte se tiñe de luto por una de las grandes promesas de las artes marciales mixtas (MMA). La joven Victoria Lee ha muerto a los 18 años de edad. Su hermana, Angela, ha sido la encargada de hacer pública la noticia a través de un comunicado oficial en las redes sociales con una fotografía de Victoria, a la que acompaña un emotivo texto de despedida. Lee era un prodigio en los deportes de lucha y pese a que falleció el 26 de diciembre de 2022, su familia no ha querido hacerlo público hasta ahora. Aún se desconocen los motivos de su muerte.

Las MMA lloran la muerte de Victoria Lee

Angela Lee, luchadora y hermana de la fallecida, ha explicado cómo han sido estas duras Navidades para ella y su familia con la ausencia de su hermana: "El 26 de diciembre de 2022 nuestra familia vivió algo que ninguna familia debería pasar. Es muy difícil de contar... Victoria ha fallecido. Se ha ido demasiado pronto y nuestra familia está completamente devastada desde entonces", escribe.

Al lado, una imagen de Victoria Lee, radiante de felicidad, ocupa su post, donde describe cómo era la joven en sus momentos más íntimos: "Victoria era el alma más bella que jamás haya existido. Era la mejor hermana pequeña del mundo. La mejor hija, la mejor nieta y la mejor tía", asegura. La familia está completamente destrozada: "Te echamos mucho de menos, hermanita. Más de lo que te puedas imaginar. Todos estamos rotos. Porque un pedazo de ti estaba en cada uno de nosotros y cuando te fuiste, esos pedazos fueron arrancados. Nunca seremos los mismos", zanja.

Enseguida, Angela ha recibido una lluvia de comentarios con el pésame y las condolencias, así como el apoyo de luchadores e incondicionales seguidores de Victoria Lee. La joven promesa de las MMA luchaba en ONE Championship de Singapur y era una de las figuras más prometedoras en la disciplina en la que sus hermanos, Angela y Christian, ya se han proclamado campeones mundiales. ONE Championship también le ha dedicado unas emotivas palabras: "El equipo de ONE Championship está devastado por el trágico fallecimiento de Victoria Lee. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento", dicen.