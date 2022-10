Este fin de semana los potterheads están de luto tras conocerse la triste noticia de la muerte Robbie Coltrane a los 72 años, el famoso Hagrid de la saga y uno de los personajes más queridos del universo mágico creado por J. K. Rowling. La escritora creó al personaje el primer día que se puso a escribir los libros del mago más famoso del mundo y cuando se adaptaron a la pantalla ella ya tenía claro que Coltrane era el perfecto Hagrid porque ambos eran "adorables, bastante agradables y cómicos pero también con cierta tenacidad".

Tanto es así que en la reunión de Harry Potter por el 20 aniversario de las películas, Robbie Coltrane aseguró entre lágrimas: "El legado de estas películas es que la generación de mis hijos se las pondrá a sus hijos. Se seguirán viendo dentro de 50 años, seguro. Aunque yo ya no estaré, por desgracia. Pero Hagrid sí". Justamente por eso, la autora de la saga ha sido la primera en dar el pésame y lamentar la muerte del actor: "Nunca volveré a conocer a nadie remotamente como Robbie. Tenía un talento increíble, completamente único, y fui más que afortunado de conocerlo, trabajar con él y reírme a carcajadas con él. Envío mi cariño y más sentido pésame a su familia, sobre todo a sus hijos", ha escrito en un tuit junto a una imagen junto a él.

“I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z “

Harry, Ron, Hermione y todo Hogwarts se despiden de Hagrid

No ha sido la única. Los alumnos del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería también están desgarrados por la muerte de Hagrid. Tal y como ya dijo Harry en la escena final de Harry Potter y la cámara secreta: "Hogwarts no es nada sin ti". Además, su personaje es la figura paternal de Harry, a quien siempre protege como si fuera su hijo. Un papel que traspasó la pantalla, tal y como Daniel Radcliffe ha confesado en su comunicado: "Robbie era una de las personas más divertidas que he conocido y solía hacernos reír constantemente en el plató cuando éramos niños".

El actor tiene muy buenos recuerdos de él de cuando se escondían de la lluvia en la cabaña de Hagrid: "Él nos contaba historias y bromeaba para mantener nuestra moral alta. Me siento increíblemente afortunado de haber podido conocerlo y trabajar con él", cuenta. Daniel Radcliffe está muy triste por la pérdida de Coltrane: "Era un actor increíble y un hombre encantador". Una triste pérdida para el universo mágico de Harry Potter sin duda.

También la actriz que daba vida a Hermione Granger, Emma Watson, ha querido dedicarle unas palabras a Robbie Coltrane: "Robbie era como el tío más divertido de todos. Fue el más cariñoso y compasivo desde mi infancia hasta mi adultez", ha contado en una story en Instagram. La actriz ha acompañado el texto con una foto de ambos en la reunión por el 20 aniversario en el especial Harry Potter: Regreso a Hogwarts.

Dice que el actor "podía llenar cualquier espacio con su brillo" y asegura que si alguna vez llega a ser tan noble como él lo hará en su nombre y memoria: "Quiero que sepas cuánto te quiero y admiro. Realmente extrañaré tu dulzura, tus apodos, risas y abrazos. Nos convertiste en una familia y tú también lo fuiste para nosotros. Descansa en paz", zanja.

Emma Watson se despide de Robbie Coltrane La actriz lamenta la muerte de Hagrid @emmawatson en Instagram

Tampoco podía faltar Ruper Grint, que dio vida al mejor amigo de Harry, Ron Weasley. Ha sido uno de los últimos actores en reaccionar a la muerte de Robbie Coltrane por lo afectado que se encontraba: "Tengo el corazón roto al saber que Robbie se ha ido", dice en su Instagram. Al lado, una imagen de la cabaña de Hagrid con Coltrane sentado tocando la flauta.

Asegura que "nunca olvidará el olor a cigarro y pegamento para barba, una combinación maravillosa" con la que el actor daba vida al personaje: "Nadie más en este planeta podría haber interpretado a Hagrid, solo Robbie. Al igual que Hagrid en los libros y películas, Robbie era en la vida cálido, compasivo e hilarante. Un hombre de corazón gigante que todavía nos cuidaba incluso décadas después", escribe.

La familia Weasley, una de las que más peso tienen en la historia, sienten que han perdido a un miembro familiar. La hermana más pequeña de Ron, Ginny Weasley, interpretada por Bonnie Wright, recuerda al actor con especial ternura en su cuenta de Twitter: "Con el corazón roto por el fallecimiento de Robbie Coltrane. Hagrid era mi personaje favorito y él retrató su calidez, su sentido del hogar y el amor incondicional por los alumnos de Hogwarts y las criaturas mágicas de una manera brillante. Envío mi amor a toda su familia", ha escrito junto a un fotograma de Hagrid.

“Heartbroken by the passing of Robbie Coltrane. Hagrid was my favourite character! Robbie portrayed Hagrid’s warmth, sense of home & unconditional love for his students and magical creatures so brilliantly. Thanks for all the laughter. Miss you Robbie. Sending love to your family pic.twitter.com/Gbl3NCsrlA“ — Bonnie Wright (@thisisbwright) October 14, 2022

Por su parte, los gemelos Fred y George, interpretados por James y Oliver Phelps, han recordado cómo fue su primera vez hace 21 años en el estreno de Harry Potter y la piedra filosofal: "Noviembre de 2001 en Leicester Square, Londres. Robbie Coltraine me acompañó en la alfombra roja del primer estreno de Harry Potter. A lo largo de los años tuvimos excelentes charlas sobre historia y viajes. Descansa en paz", dice Oliver. Y su hermano recuerda su primer día en plató: "Extrañaré las charlas al azar bajo el sol y nunca olvidaré cuando en septiembre del año 2022 Robbie Coltrane se me acercó en mi primer día en un plató y le dijo a mi yo nervioso de 14 años: 'Disfrútalo, será genial".

“November 2001 - Leicester Square, London. "Soak this in lads, its like a Rolls-Royce for your first car"! Robbie Coleraine when he was next to me on the red carpet of the first HP premiere. Over the years we had some great chats about history and travel. Rest in peace Robbie x“ — Oliver Phelps (@OliverPhelps) October 14, 2022

“I will miss the random chats about all subjects under the sun.And I'll never forget in September 2000, Robbie Coltrane came over to a very nervous 14yr old me on my 1st ever day on a movie set and said "Enjoy it, you'll be great". Thank you for that x“ — James Phelps (@James_Phelps) October 14, 2022

Por último, Tom Felton, que interpertó a Draco Malfoy, ha compartido una imagen junto a Robbie Coltrane, Emma Watson y Daniel Racliffe con el siguiente texto: "Uno de mis mejores recuerdos del rodaje de Harry Potter fue un rodaje nocturno de la primera película en el bosque prohibido. Tenía 12 años. Robbie se preocupaba y cuidaba a todos los que lo rodeaban, sin esfuerzo. Y nos hizo reír también sin esfuerzo", cuenta.