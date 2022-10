Robbie Coltrane interpretó a Hagrid en todas las adaptaciones cinematográficas de las novelas de Harry Potter. Y es que J. K. Rowling tuvo al actor escocés en mente para el papel desde el principio. Cuando preguntaron a la escritora por quién quería que diese vida al guardabosques de Hogwarts ella lo tuvo claro. Para Coltrane ser parte del mundo mágico de Harry Potter fue "una cosa fantástica en la que participar". Rowling dijo que era perfecto porque al igual que Hagrid, Robbie Coltrane era "adorable, bastante agradable y cómico pero también con cierta tenacidad". Tanto es así que en la reunión de Harry Potter por el 20 aniversario de las películas, Robbie Coltrane aseguró entre lágrimas: "El legado de estas películas es que la generación de mis hijos se las pondrá a sus hijos. Se seguirán viendo dentro de 50 años, seguro. Aunque yo ya no estaré, por desgracia. Pero Hagrid sí".

“I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z“