Primeras imágenes del especial 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts'

Sí, has leído bien. Estas navidades, si eres fan de la saga de Harry Potter, vas a recibir el mejor de los regalos. Ni el desabastecimiento, ni siquiera el gran colapso lo puede parar. Los actores de la famosa saga celebrarán un evento por el 20 aniversario de la ficción. El reencuentro lo emitirá en exclusiva HBO MAX el próximo 1 de enero. ¿Te lo vas a perder? Ya puedes ver el primer adelanto en forma de tráiler que acaba de publicar HBO.

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint (Harry, Hermione y Ron) se reunirán frente a las cámaras para un especial que llevará por nombre Harry Potter 20º Aniversario: Regreso a Hogwarts y que la plataforma emitirá para comenzar el año con un poco de magia y mucha nostalgia. También estará presente el director de las pelis, Chris Columbus para conmemorar el vigésimo aniversario de la saga que tantas alegrías y éxitos le ha dado.

Este reencuentro nos recuerda bastante al que en su día realizó con la serie 'Friends' y que tuvo tan buena acogida. Pero esta será mas bien una reunión familiar entre actores y creadores que profundizará un poco más en la historia de la saga. Contará con entrevistas exclusivas, conversaciones entre el reparto y muchas más sorpresas.

“For the first time ever, the legendary cast returns to where the magic started. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts, streaming New Year’s Day, only on HBO Max. International release coming soon. pic.twitter.com/53bHAf0WTY“