Era uno de los rostros más conocidos y queridos del programa de Ellen DeGeneres. Stephen ‘tWitch’ Boss ha muerto este miércoles a los 40 años en Los Ángeles. “Tengo el corazón partido tWitch era puro amor y luz. Él era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré”, aseguró en sus redes DeGeneres, amiga y compañera de Boss. En 2014, Boss se unió a The Ellen DeGeneres Show como DJ invitado. Un vínculo que creció, hasta convertirse en coproductor del programa en 2020.

Stephen ‘tWitch’ Boss era padre de tres hijos Weslie, Maddox y Zaia y estaba casado con Allison Holker Boss, de 34 años. Ella ha sido quien ha lanzado el comunicado de su muerte a la revista People. “Él era la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo, padre y una inspiración para sus seguidores”, dijo en la publicación, y agregó: “Stephen, te amamos, te extrañamos y siempre guardaré el último baile para ti”.

Su familia también ha recibido los mensajes de condolencia de la actriz Viola Davis. "Estoy sin palabras en este momento, rezando por su familia y seres queridos", escribía en sus redes.

No ha sido la única que se ha despedido de Stephen 'tWitch' públicamente. También Michelle Obama. La ex primera dama aseguró en redes que se le "rompió el corazón" al enterarse de su fallecimiento. Jennifer López alabó al DJ y mandó un mensaje de apoyo a su familia: "'tWitch era luz y un alma tan hermosa... Estoy conmocionada y profundamente entristecida. Mi corazón se rompe por 'tWitch', su esposa e hijs. Les envío amor y fuerza".

“I was heartbroken to learn about the passing of Stephen “tWitch” Boss, who I got to know over the years through my Let’s Move! initiative and visits to The Ellen Show. My heart goes out to his wife, Allison, and his three children during this difficult time. pic.twitter.com/C5AEmlfOrj“ — Michelle Obama (@MichelleObama) December 14, 2022

“Twitch was such a light and a beautiful soul…�� Shocked and deeply saddened. My heart breaks for Twitch, his wife and children �� Sending you love and strength �� pic.twitter.com/FgDKxOfDOe“ — jlo (@JLo) December 14, 2022

El actor Dwayne Johnson también le conocía. En su despedida manda un mensaje de concienciación sobre la salud mental: "Lamento mucho escuchar las noticias desgarradoras sobre Twitch. Estupendo chico. Enviando a su familia todo el amor, luz y fuerza. He perdido muchos amigos en la lucha. Nunca se sabe lo que está pasando entre las orejas. Lo siento familia Boss. Mantente fuerte".

“Man I am so sorry to hear the heartbreaking news about Twitch.

Great guy. Sending his family all the love, light, strength and mana. I’ve lost a lot of friends to the struggle. You never know what’s happening between the ears.

So sorry Boss family. Stay strong. #stephenboss ��️“ — Dwayne Johnson (@TheRock) December 14, 2022

El cantante y actor Justin Timberlake, un viejo conocido de 'tWith', ha hecho lo mismo. Su inesperada muerte le ha dejado destrozado. "Es desgarrador escuchar que alguien que trajo tanta alegría a una habitación sufriera tanto a puerta cerrada".

“It’s heartbreaking to hear that someone who brought so much joy to a room, was hurting so much behind closed doors. I’ve known Twitch for over 20 years through the dance community - he always lit everything up. You just never know what someone is really going through.“ — Justin Timberlake (@jtimberlake) December 14, 2022