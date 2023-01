Aquest cap de setmana molts comerços han donat el tret de sortida a la campanya de rebaixes, un període de descomptes que en alguns casos s'allargarà fins ben bé finals de febrer. El sector del comerç l'afronta amb moderat optimisme, tot i que les vendes podrien baixar una mica perquè el pressupost de les famílies fa mesos que noten els efectes de l'elevada inflació.

Es calcula que dues de cada tres persones adquiriran algun producte rebaixat durant aquesta campanya i que cadascuna es gastarà de mitjana uns 135 euros. S'estima que de cada 10 euros gastats, 9 es destinaran a fer compres relacionades amb la moda (roba, calçat, complements, etc).

Les organitzacions de consumidors alerten del perill que suposa estirar més el braç que la màniga i deixar-se portar per la sensació d'estar adquirint un producte rebaixat quan en realitat no ens fa falta.

És per aquest motiu que fan una crida al consum responsable, encara més després de l'època nadalenca on se solen cometre excessos, i donen una sèrie de pautes per evitar caure en una espiral consumista sense sentit. Les més bàsiques serien revisar si a l'etiqueta del producte està ben especificat el preu anterior i l'actual amb el descompte aplicat, i conservar sempre el tiquet de compra per, si és necessari, poder exercir el dret de canviar o retornar l'article adquirit.

Consells bàsics "En rebaixes, només es pot reduir el preu del producte, no la qualitat ni la garantia", explica a RTVE.es Ileana Izverniceanu, directora de comunicació i relacions institucionals de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Ella recomana, d'entrada, abans d'anar a comprar fer una llista d'articles per no caure en un consum accelerat i impulsiu. En aquesta línia, el secretari general i portaveu de Facua, Rubén Sánchez, recorda que una "trampa" dels negocis és apujar el preu previ al descompte perquè així la rebaixa sembli més gran. "Hem de vigilar això perquè és il·legal", assenyala. A més a més, "el producte ha hagut de formar part de l'oferta durant almenys 30 dies abans de l'epoca de descomptes", explica la directora de comunicació de l'OCU, de manera que les botigues no poden treure béns amb tares o que en els dies previs no havien estat a la venda. Fet i fet, doncs, és fonamental seguir aquestes recomanacions: Revisar el preu a l'etiqueta i assegurar-se que contingui el descompte marcat. De fet, han d'aparèixer tots dos valors, l'original i el rebaixat.

i assegurar-se que contingui el descompte marcat. De fet, han d'aparèixer tots dos valors, l'original i el rebaixat. Comprovar que el producte està en bon estat . Encara que hi hagi rebaixes, això no justifica la venda de productes malmesos o de qualitat inferior com si estiguessin rebaixats.

. Encara que hi hagi rebaixes, això no justifica la venda de productes malmesos o de qualitat inferior com si estiguessin rebaixats. Utilitzar cercadors per comparar entre diferents establiments i formes de compra, és a dir, a la botiga física o per internet.

entre diferents establiments i formes de compra, és a dir, a la botiga física o per internet. Tenir present que encara que el producte tingui descompte, les garanties i el servei postvenda han de ser els mateixos.

han de ser els mateixos. Les botigues poden posar condicions especials de pagament o devolucions en rebaixes per la seva política comercial, però tenen l'obligació d'informar-ho o indicar-ho clarament al client en el moment de compra o en el tiquet.