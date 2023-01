Augmenten les devolucions de regals de Nadal

Moltes de les persones que van a les botigues el dia després de Reis no ho fan per fer noves adquisicions. Es tracta de persones a qui no ha agradat algun dels regals que els han portat Ses Majestats o bé que per algun motiu volen canviar-lo. Les organitzacions de consumidors recorden que la llei no obliga el venedor a admetre la devolució i el canvi dels productes adquirits en totes les circumstàncies, sinó que depèn de la política comercial de cada establiment.