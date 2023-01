Melcior, Gaspar i Baltasar han recorregut els carrers de Catalunya repartint somriures, alegria i el més important: els regals. Els nens i nenes s'han llevat aquest divendres amb molt d'entusiasme, però també molts nervis per descobrir què els han portat Ses Majestats. Un dia de Reis que enguany és molt important després de dos anys amb uns Nadals marcats per les restriccions de la pandèmia.

Aquest dijous els Reis d'Orient van arribar a Barcelona per mar amb el pailebot Santa Eulàlia i van ser rebuts per l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, qui ha destacat que enguany els nens no només han demanat regals per ells, "sinó desitjos per a tothom". En aquest sentit, Colau ha dit que "els nens han demanat que s’acabin les guerres i que no hi hagi violència de cap mena, especialment contra els nens i les nenes".

Els nens no només demanen joguines La guerra d'Ucraïna, la situació econòmica i la pandèmia han influït en els desitjos dels nens i nenes l'hora de demanar els regals de Reis. Aquest any, Ses Majestats no només han rebut cartes amb peticions de joguines, sinó que també han estat conscients de la preocupació dels més petits per la dura situació de conflicte a Ucraïna i la crisi econòmica que ha generat, provocant que molts nens no puguin tenir regals. Una altra demanda dels infants ha estat cuidar més del planeta i contaminar menys. Aquesta lluita contra el canvi climàtic i la contaminació ha calat profund en els més petits, i en aquesta línia l'alcaldessa de la capital catalana ha sentenciat durant la rebuda dels Reis al Port que "els adults hauríem d'escoltar més el que diuen els nens i nenes".