El síndrome del nen hiperregalat

Els nens esperen des de fa dies el dia de Reis per veure si s'han complert els seus desitjos. En molts casos, a les cases ja hi ha hagut regals: del tió o el pare Noel. Alguns pedagogs alerten que regalar massa joguines als infants pot tenir conseqüències negatives. De fet, ja es parla de la síndrome del nen hiperregalat.

Que no ho puguem tenir tot, de vegades també ens costa acceptar-ho a alguns adults. En el cas de la Diana i l'Aleix intenten que els seus fills prioritzin els desitjos. I aquest any, per primer cop, ha entrat un catàleg de joguines a casa. Ara bé, normalment també s'ha de fer pedagogia, diuen, amb la resta de la família.