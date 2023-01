Els Reis d'Orient omplen d'il·lusió la nit més especial

Ses majestats Melcior, Gaspar i Baltasar han tornat a repartir il·lusió i màgia pels carrers i les cases de tota Catalunya. A Barcelona, no han faltat a la cita i els han rebut 750.000 persones en una de les cavalcades més multitudinàries que es recorden a la ciutat.

Els Reis d'Orient han arribat puntuals per mar a les 16h a bord del pailebot Santa Eulàlia al Portal de la Pau. Han estat rebuts per l'alcaldessa Ada Colau, que els ha entregat les claus de la ciutat perquè poguessin entregar els regals a totes les cases.

En el seu discurs abans de rebre les claus de la ciutat, el Rei Melcior ha explicat el periple fins a Barcelona seguint l'Estrella d'Orient i ha dit als més petits que "sabem que sou els nostres grans aliats en la lluita per salvar el planeta".

Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona els ha dit als Reis d'Orient que els nens i nenes de la ciutat s'han portat molt bé i que han demanat, a banda de regals, cuidar més el planeta, contaminar menys i que tothom tingui un plat a la taula i una casa. "Els adults hauríem d'escoltar més el que duen els nens i nenes", ha dit Colau, alhora que ha recordat que també han demanat "que s'acabin d'una vegada les guerres". Posteriorment, els ha entregat el pa i la sal, a banda de la clau màgica que obre totes les cases de la ciutat durant aquesta nit de Reis.

Nou recorregut També els esperaven milers de nens i els seus pares que no han volgut perdre's l'espectacular cavalcada que enguany estrenava carrosses i recorregut. Les obres de la Via Laietana ha obligat alterar el camí. A partir de les 18h han transitat per l'avinguda de Marquès de l'Argentera, el passeig Colom, l'avinguda Paral·lel, ronda de Sant Pau, el Mercat de Sant Antoni, carrer Sepúlveda, plaça d'Espanya i culminarà en l'avinguda Maria Cristina a les 21.15 hores. Les seves Majestats s'han passejat com és tradicional dalt de les carrosses a doble altura acompanyats dels respectius seguicis. No han anat asseguts en el seu tron, sinó que durant el recorregut han estat dempeus per poder saludar al major nombre de nens possible.

Sis noves carrosses amb caramels Melchor, Gaspar i Baltasar han estrenat sis carrosses: una per a cada rei a doble altura i tres més de 20 metres de llarg per a l'Estel, les Joguines i les 'Instruccions per Somiar': La nova carrossa del rei Melcior i el seu seguici màgic tenia unes ales lumíniques i l’acompanyaran coreografies del Centre de Dansa de Catalunya. El rei Gaspar estrenava carrossa i anava acompanyat del seu seguici màgic amb coreografies de Som-hi Dansa. El rei Baltasar tancava la benvinguda reial la nova carrossa i el seguici màgic, amb una coreografia d’Anna Mbengue.

El retorn dels caramels Aquest any l'arribada de ses Majestats era especialment esperada després de dos anys marcats per les restriccions de la pandèmia. La de l'edició del 2022 va estar marcada per l'obligatorietat de la mascareta, la prohibició de llançar caramels i la distància de seguretat. Enguany, els més petits han pogut tornar a recollir els caramels que els llançaven des de dalt de les carrosses. Dividit aquest any en deu blocs, l'espectacle de prop d'un kilòmetre d'extensió i més de 1.100 participants, ha comptat amb la Gata Perduda (part de l'escenografia de l'òpera dels veïns del Raval en el Gran Teatre del Liceu), els carters, l'Estel, les joguines i els dos imprescindibles de la nit més màgica: els caramels i el carbó.