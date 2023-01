Els catalans juguen uns 90 milions en el sorteig del Nen

Els catalans s’han gastat aquest any prop de 90 milions d'euros en el Sorteig Extraordinari del Nen del dia de Reis. Segons ha informat Loteries i Apostes de l'Estat, els catalans van jugar l'any passat en aquest primer sorteig de l'any un total de 86.331.320 euros i s'espera que les vendes hagin crescut. Cada català es gastarà 12,28 euros de mitjana, un euro per sobre de l'any passat. La terminació més buscada ha estat el 0. Aquest dijous encara eren molts els que feien cua a les administracions de loteria, com la del Gato Negro del Carrer Pelay de Barcelona, on va tocar el primer premi el 2021.

En total s'han consignat per a la venda a Catalunya 95.372.460 euros en dècims, d'ells 66,6 milions a la província de Barcelona, 9,6 en la de Lleida, 8,3 en la de Tarragona i 7,7 en la de Girona. En el Sorteig Extraordinari del Nen de l'any passat, es van vendre a Catalunya un total de 4.316.566 dècims, amb un valor de 86,3 milions, un 0,46% més que l'any anterior, dels quals 62,6 milions es van jugar a Barcelona, 8,4 a Lleida, 8 milions a Tarragona i 7,2 a Girona. De mitjana, cada català va jugar en aquest sorteig 11,12 euros.

19 milions per Hisenda El sindicat de tècnics d'Hisenda Gestha estima que el sorteig del Nen deixarà 19,5 milions d'euros en les arques públiques -en cas de vendre's tots els dècims del primer i segon premi-, si bé indiquen que la recaptació podria ser major si es gravés a partir d'un mínim ara exempt. El sindicat recorda que només estaran gravats els dos primers premis de 200.000 i 75.000 euros al dècim, ja que els agraciats amb el tercer premi (25.000) el rebran de manera íntegra, en estar aquesta quantitat lliure d'impostos. En aquest sentit, els tècnics d'Hisenda asseguren que "no té sentit no tributar per un guany vinculat a un joc d'atzar i sí que fer-ho per cobrar una prestació per desocupació o una subvenció".

'El Niño' repartirà 700 milions d'euros El sorteig extraordinari de loteria del Niño repartirà 700 milions d'euros a tot l'estat, amb un primer premi de dos milions d'euros per sèrie (200.000 euros al dècim). El segon premi d'aquest sorteig està dotat amb 750.000 euros per sèrie (75.000 euros al dècim) i el tercer amb 250.000 euros per sèrie (25.000 euros al dècim). El total de l'emissió és d'1.000.000.000 d'euros (50 milions de dècims).

El zero és la terminació preferida del primer premi El zero és el número més repetit a les terminacions del primer premi d'aquest sorteig. Ha sortit un total de 22 ocasions, l'última en 2021. Després del 0, els números més repetits són: El 7 , que ha aparegut en 14 ocasions.

, que ha aparegut en 14 ocasions. El 9 , en 13 ocasions.

, en 13 ocasions. El 4 , en 12 ocasions.

, en 12 ocasions. El 5 , en 11 ocasions.

, en 11 ocasions. El 2 , en 11 ocasions.

, en 11 ocasions. El 6 , en 10 ocasions.

, en 10 ocasions. L'1 , en 9 ocasions.

, en 9 ocasions. El 8 , en 8 ocasions.

, en 8 ocasions. El 3, en 6 ocasions.