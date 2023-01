01:08

Darrer dia per comprar la loteria pel sorteig extraordinari del Nen, que se celebra demà a partir de les 12 del migdia i es podrà seguir per TVE.

El primer sorteig de l'any que distribuirà 700 milions en premis. La previsió és que els catalans es juguin uns 12,28 euros de mitjana per persona.

Aquest darrer dia per comprar la loteria del Nen, són molts les que busquen una segona oportunitat després que no hagin tingut sort per Nadal. De fet, Catalunya és la segona comunitat més premiada. Ha tocat el primer premi 48 vegades. És especialment afortunada Barcelona, on en 37 ocasions s'ha celebrat l'anhelat primer premi.

En Miguel Modena, venedor d'una de les administracions de la capital catalana, al barri del Clot i explica que el darrer dia sempre és el que hi ha més afluència per fer-se amb un dècim | María Huguet