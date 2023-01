La ciutat de Barcelona tindrà 161 caixers automàtics nous abans que acabi el 2023. L'objectiu és que tots els barris tinguin un caixer, però els punts més rellevants pel consistori són els mercats municipals. Així, s'ha iniciat una prova pilot a quatre mercats, el del Besòs, Sants, Sant Antoni i la Llibertat, per tal d'instal·lar caixers i que les persones, sobretot gent gran, puguin retirar diners sense haver de desplaçar-se.

Els altres punts on es desplegaran els caixers automàtics són les estacions de metro i quioscos de premsa. Segons el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, la finalitat és que "cap barri es quedi sense caixer" i que "tothom tingui un caixer on retirar efectiu a menys de 10-15 minuts a peu".

Lluitar contra la desertització bancària

Les oficines bancàries i caixers estan desapareixent, una problemàtica agreujada per la pandèmia de la covid. De fet, des d'abans de la pandèmia les entitats financeres han tancat més del 40% de les oficines bancàries i caixers, i ho han fet especialment en els barris més vulnerables. En 2018, a Barcelona hi havia 1.214 caixers en la via pública, mentre que l'any passat només tenia 717.

Això genera més dificultats per a disposar d'efectiu, el que afecta especialment a les persones grans. Segons Collboni, "la banca electrònica no és una alternativa, ja que una de cada tres no té accés a internet". Per això, aquests caixers estan pensats perquè les persones puguin retirar diners en efectiu sense haver de desplaçar-se lluny. Quant als mercats, els paradistes poden ingressar els diners de forma segura.