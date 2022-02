El 64% de les sucursals bancàries a Catalunya han tancat

A Catalunya han tancat el 64% de sucursals en els últims dotze anys: ha passat de tenir 8.000 oficines bancàries a comptar solament amb 3.150. Això suposa una bretxa digital, sobretot per la gent gran. De fet, 500 municipis (més del 50% dels municipis catalans) no tenen cap caixer, el que afecta més d'un 4% de la població catalana.

Amb el tancament d'oficines bancàries, sumat a la reducció de personal a les entitats, la gent gran i troba dificultats per accedir als diners en efectiu. Per això, moltes han estat les veus de ciutadans, organitzacions i institucions que han manifestat el seu malestar i s'ha programat una vaga per al dia 5 de febrer.

El 64% de les sucursals a Catalunya han tancat A Catalunya, s'han reduït a menys de la meitat les oficines bancàries respecte al 2008, segons l'INE. S'han tancat el 64% de sucursals en els últims dotze anys, passant de les 8.000 a les 3.150. De fet, hi ha 480 municipis on viuen 253.988 persones sense oficina bancària. 01.18 min Mes de la meitat de pobles de Lleida ja no tenen ni un caixer automàtic Aquesta problemàtica afecta també a tota Espanya, ja que hi ha 22.000 oficines menys des de 2008, una retallada del 51%. Alguns ajuntaments ja han pres mesures per millorar l'atenció als majors.

El Senat crearà una ponència contra l'exclusió financera al món rural El ple del Senat ha donat llum verda perquè la cambra alta creï en el si de la Comissió de Despoblació i Repte Demogràfic una ponència d'estudi que elabori un informe amb recomanacions per garantir la inclusió financera al món rural. La senadora d'ERC, Sara Bailac, ha denunciat les mancances de serveis bancaris al món rural. "Cada vegada hi ha menys caixers automàtics" a aquestes poblacions i "la gent gran i les persones vulnerables veuen amb impotència com se'ls dificulta el dia a dia", perquè "els bancs abaixen la persiana i la gent queda penjada". Les retallades, segons ERC, es produeixen en un moment en què els beneficis comptables de les entitats financeres continuen creixent. A tot l'Estat un 2,5% de la població no disposa de punt d'accés a diners en efectiu en un radi de cinc quilòmetres. I això reverteix molt negativament també en el col·lectiu de pimes i autònoms, que no tenen accés a la liquiditat.

Barcelona situarà caixers en equipaments municipals en tres mesos Quan a la ciutat de Barcelona, el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha anunciat que l'ajuntament durà a terme en els pròxims tres mesos una prova pilot per a situar caixers en equipaments municipals. Es pretén donar resposta a les persones afectades per la manca d'aquestes instal·lacions en algunes zones. En 2018 hi havia un total de 1.214 caixers en la via pública a Barcelona i han passat a només 717 en 2021, la qual cosa suposa una reducció del 40%. "Volem forçar a les entitats bancàries i, alhora, facilitar-los solucions a una problemàtica que no està totalment diagnosticada, però que és un clam", ha assenyalat el primer tinent d'alcalde en un comunicat. Aquest servei hauria d'assumir-lo l'entitat bancària corresponent que, a més, haurà de pagar un cànon a l'Ajuntament de Barcelona per a ocupar espai de l'equipament. El socialista ha definit com a "banca Km0" les mesures que volen desenvolupar-se pròximament, com l'obertura d'una línia directa d'atenció a les persones afectades per aquesta problemàtica.