Roscón de Reyes: una de las tradiciones más dulces de nuestra historia

En España acostumbramos a desayunarlo el día 6, a cenarlo la noche de Reyes, pero también lo tomamos como postre o merienda. Pero, ¿cuál es el origen del roscón de Reyes?

El roscón no puede faltar ni la tarde-noche del 5 de enero, ni durante todo el día 6

A pesar de que relacionamos este dulce navideño con la llegada de los Reyes Magos a Belén y toda la tradición cristiana que conlleva, lo cierto es que su origen va unido a unas fiestas paganas llamadas Saturnales. Comenzaban tras el solsticio de invierno y se alargaban hasta febrero, celebrando así la llegada de los días más largos tras el duro invierno. Durante estas fiestas, los esclavos eran liberados de trabajar y festejaban durante días con amigos y familia; y uno de los alimentos tradicionales que se preparaba era una torta con miel, frutos secos y dátiles. A partir del siglo III se volvió una costumbre añadir a este dulce un haba seca en su interior; y ése haba, que ahora tiene connotaciones negativas para quien la encuentre, en aquellos tiempos era un símbolo de prosperidad y fertilidad, así que al esclavo que le tocaba era nombrado rey de reyes y tenía derecho a un día libre.

Paco Toreblanca presidió el jurado del V Campeonato Mejor Roscón de Reyes de Madrid

Paco Torreblanca, recientemente nombrado “Mejor Pastelero del Mundo” en el IX Congreso Internacional Word Pastry Stars de Italia, se considera un pastelero “accidental”. Según nos explica, “si mi padre no me hubiera mandado con 12 años a París a casa del gran pastelero Jean Millet, que es mi padre espiritual y mi maestro profesional, yo podía haber sido fontanero o carpintero, pero él me hizo amar esta profesión”, a lo que añade que, “tuve la suerte de estar, en aquel momento, en la mejor casa que había en París”.

Torreblanca ha presidido, hace unos días, el “V Campeonato Mejor Roscón de Reyes de la Comunidad de Madrid”, que ganó Elena Campal, pastelera del equipo de “Panod”. Elena, que trabaja desde hace tres años en el obrador, solo lleva uno dedicada al mundo del dulce. Agradecida, contenta y sorprendida por el premio y su repercusión, la pastelera nos decía estar “temblando por lo que puede venir ahora, porque son épocas de mucho trabajo y esto supone mucha demanda”.

El roscón de Elena Campal de "Panod" ha sido proclamado Mejor Roscón de Madrid 2023

Tras comernos un buen trozo del mejor roscón de Reyes, buceamos, con Mara Peterssen, en el 2022, un año que arrancaba con una nueva ola de la COVID y que ha estado marcado por la invasión rusa de Ucrania, con importantes consecuencias económicas, las altas temperaturas, y el Mundial de Fútbol de Catar que ganó Argentina.

"Cinco Lobitos" es un retrato de la maternidad RNE

Otra de las noticias del 2022, fue sin duda, la muerte de Isabel II, de la que hablamos con Lucía Sancho. Después, Marta Belenguer nos lleva al cine para saber un poco más de “Cinco Lobitos”, una de las grandes triunfadoras de la última edición del Festival de Cine de Málaga.

Bruno Mars tiene una importante colección de premios y de récords RNE

Los últimos minutos de programa son para David Zurdo y su “Historia Mínima”, que esta semana trata sobre los miles de euros que un hombre tiró a la basura en Valladolid; y con J.Pelirrojo recordamos los artistas musicales más premiados de este último año.