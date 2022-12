Santiago Segura y Paz Vega vuelven al plató de MasterChef para revivir viejos tiempos. La tensión que se vive entre esas paredes solo los aspirantes que participan en el concurso lo saben. Tener continuamente las emociones a flor de piel acaba, en muchas ocasiones, en llantos, pero también en discusiones y malos rollos entre compañeros que al principio se llevaban de maravilla. Algo parecido les ocurrió a Santiago y a Paz, cuando concursaron en la tercera edición de MasterChef Celebrity, hace ya cuatro años. Después de tanto tiempo, el actor y director todavía hoy recuerda cómo ocurrió todo, ¿qué fue lo que pasó?

Santiago Segura fue el décimo expulsado de su edición. Llegó al programa dispuesto a darlo todo y ganar, pero se quedó a las puertas de la semifinal. A esas alturas, cualquiera está en la cuerda floja. Un mal día, un despiste... Todo puede pasar. Ona Carbonell, Santiago Segura y Paz Vega se jugaban su plaza en la prueba de eliminación. Tenían que hacer una esfera de chocolate y la cúpula se le resistió al cineasta, que vió cómo sus compañeras sacaban la elaboración adelante, mientras él no conseguía superar el reto. Al final, se le acabó rompiendo al intentar sacarla del molde.

Fue un momento de rabia e impotencia que Santiago Segura no supo controlar. "Soy idiota", aseguraba ante los jueces. Estaba nervioso y competir contra dos de las grandes favoritas de la edición no le ayudó en nada. Después de escuchar su valoración, el director volvió a su posición, delante de cocinas. "Aquí, bien lejos de paz", murmuró. ¿Por qué? ¿Qué había pasado detrás de cámaras que le había molestado tanto? "Hemos salido y me dice: 'Es que lo has atemperado mal'. Osea que estás a lo tuyo y a lo mío", explicó. Al principio sus compañeros pensaron que se trataba de una broma, pero la cosa se puso seria rápidamente.

"Quién mierda te ha pedido tu opinión. A un tío que está destruido... Déjame tranquilo", continuó Santiago Segura. Paz Vega, que no daba crédito a lo que estaba sucediendo, acabó derrumbándose entre lágrimas. "No me esperaba su reacción. Yo soy natural y yo digo las cosas como me nacen sin ánimo de jorobar a nadie. Me parece que ha sido una reacción fuera de lugar", confesó la actriz. Mario Vaquerizo no dudó en defender a Paz ante la actitud de Santiago. "Se está vengando de Paz porque lo ha hecho mejor", sentenció.

Afortunadamente, aquella discusión se quedó en anécdota, ya que ahora Santiago Segura y Paz Vega se llevan de maravilla. De hecho, la actriz ha protagonizado la última película del director: A todo tren 2. Una muestra de la buena relación que existe entre ellos. ¡Lo que ha unido MasterChef, que no lo separe nada!