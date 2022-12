Raimon: "Amb Serrat hi ha una amistat forjada"

El cantautor Raimon ens explica que anirà al darrer concert de Joan Manuel Serrat, amb qui va compartir escenaris en el mateix espectacle, per bé que mai va cantar a duet. "Fa molts anys que ens coneixem. Hi ha una amistat forjada", ha reconegut en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga.

El cantant ha recordat com és el moment de deixar la carrera musical. Mentre Serrat ho ha fet amb tres concerts a Barcelona, després d'una gira, ell ho va fer "tres recitals cada setmana durant un mes, per no notar-ho tant". "Cadascú té la seva manera de deixar-ho", ha considerat.

En qualsevol cas, assegura que "el final el notes". "Un fa un esforç per no pensar que és el final. Quan ja fa una temporadeta que no ho fas, comença a sortir una certa nostàlgia del públic. Però que també, com un és una persona sensata, pensa que les coses són com són, la vida té els seus moments i s'han de respectar", ha argumentat.

L'artista també ens revela quina és la cançó preferida de l'obra de Serrat: Cançó de matinada. "Em va impressionar molt. És molt bonica. És una cançó molt jove, forta... és molt maca", ha dit. A més, també ha destacat que Serrat té "mil històries" com el vincle amb Machado. "Serrat no s'acaba mai. Ha fet moltes coses molt bones", ha sentenciat.

Preguntat sobre la confluència entre Serrat, Lluís Llach i Raimon, el cantautor ho té clar. "No som incompatibles. Som perfectament compatibles", ha dit