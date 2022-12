Raimon: "Amb Serrat hi ha una amistat forjada"

El cantautor Raimon ens explica que anirà al darrer concert de Joan Manuel Serrat, amb qui va compartir escenaris per bé que mai va cantar a duet: "Tenim una amistat forjada", ha reconegut. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens revela quina es la cançó preferida de Serrat. Defensa que el noi del Poble-Sec, Lluís Llach i ell són "compatibles". I ens explica com és el moment de deixar la carrera musical: "Un fa un esforç per no pensar que es el final. Després comença a sortir una certa nostàlgia".