És moment de retrobades familiars amb l'arribada de Nadal. Unes festes molt especials que, després de dos anys, poden celebrar-se amb una quasi normalitat. Les ganes de tornar a casa són palpables i per això s'espera un alt nivell de mobilitat a les carreteres i als aeroports. De fet, per aquestes festes i fins al 8 de gener, es preveuen més de 18 milions de desplaçaments per carretera arreu de l'Estat.

Als aeroports, també s'espera molt de moviment. A l'aeroport del Prat, per exemple, l'operació sortida per Nadal no està tan marcada per la covid com l'any passat i molta gent té previst agafar un avió. Això sí, s'ha de tenir en compte que encara hi ha vagues als aeroports que poden afectar l'oferta i l'horari dels vols.

Els preus alts no frenen la demanda L'impacte de la inflació i l'encariment dels paquets turístics no ha impedit que els catalans viatgem aquest Nadal. De fet, els viatges per les vacances nadalenques han recuperat els nivells de demanda d'abans de la pandèmia. Això si, el que no s'ha recuperat encara és l'oferta, per això els preus dels vols són cars, però això no frena els viatgers, segons diuen les agències de viatges. Tot i la inflació, no s'aturen les ganes de viatjar aquest Nadal I el més demandat són viatges a curta i mitjana distància, sobretot per reunir-se amb els familiars. Entre les destinacions més demandades per qui prefereix sortir del país, hi són destinacions de neu o grans capitals com Nova York.