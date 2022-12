Serrat ha fet vibrar al públic assistent al primer dels tres concerts programats al Palau Sant Jordi que tanca la seva gira de comiat. El cantautor barceloní posa així el punt i final a una trajectòria de sis dècades dalt de l'escenari que l'han consolidat com el referent de la música popular. Al llarg del seu repertori ha emplaçat el públic a no sentir melangia i a convertir l'adéu en una festa. Alguns dels assistents han explicat que la música de Serrat els ha acompanyat tota la vida i fins i tot l'han definit com un trovador de l'ànima.

Un recital ple de clàssics Mediterráneo o Hoy puede ser un gran día han ressonat en un recinte ple de gom a gom que s'ha deixat portar per l'emoció. Dijous i divendres el Noi del Poble Sec tornarà a retrobar-se amb el seu públic més fidel. Serrat ha aparegut a l'escenari acompanyat d'una banda amb un piano i dues pantalles verticals a banda i banda. Serrat ha farcit el concert de breus parlaments en què ha reivindicat l'ecologisme i ha recordat Miguel Hernández quan sonaven les primeres notes de Cançó de matinada. Jofre Bardagí, músic i fill del mestre Bardagí, qui va ser amic i col·laborador de confiança de Serrat durant molts anys, ha explicat algunes anècdotes d'infància relacionades amb el cantautor. Bardagí ha definit la relació amb Serrat com a molt estreta i ha explicat la gran influència que ha tingut la música de Serrat en la seva carrera