Serrat s'acomiada del Festival Castell de Peralada

Joan Manuel Serrat ha captivat aquesta nit el públic de Peralada en el seu últim concert en aquest espai. Ho ha fet amb una platea plena que ha exhaurit les 1.340 localitats. El concert titulat 'El vici de cantar' ha començat a les deu de la nit amb una posada en escena únicament instrumental. L'artista ha fet esperar un parell de minuts la seva aparició damunt de l'escenari, que ha arrencat interpretant 'Temps era temps'. En acabar la cançó, s'ha dirigit al públic i ha fet broma sobra la seva edat. "Guardeu el tiquet perquè si no acabo el concert, podreu explicar que ho vau viure en directe", ha dit. Aquesta és la 19a vegada que Serrat actua al Festival Castell de Peralada, coincidint amb el primer concert que fa enguany a Catalunya.

En total, han estat dues hores i mitja de concert en què el públic, amb poques cares joves, s'ha mantingut aferrat a la cadira escoltant en directe els èxits que han marcat la seva vida. El concert de la gira 'El vicio del cantar', que Serrat ha interpretat a Peralada i que ha exhaurit totes les entrades, ha estat especialment dissenyat per l'ocasió. Ha començat amb 'Temps era temps', seguit de 'Cançó de bressol' i 'El carrusel del furo' i ha acabat amb l'esperada 'Paraules d'amor', que ha emocionat el públic.

Serrat s'acomiada

Després d’anunciar que es retirava d'una carrera de 56 anys plena d'èxits i d'una etapa de parada obligatòria per la covid, Joan Manuel Serrat va tornar als escenaris aquest passat mes d'abril amb aquesta última gira, 'El Vici de Cantar 1965-2022'. La intenció de l'artista és acomiadar-se personalment del públic amb qui ha compartit vida i cançons durant més de mig segle. Un comiat en què no podia faltar Peralada, on l'artista ha estat presència gairebé obligada des de fa més de 35 anys. "He vingut a acomiadar-me personalment perquè trobo que l'ocasió s'ho val", ha afirmat.

Serrat, reconegut pel públic com un dels cantautors, poetes i compositors més rellevants del nostre país i de l’Amèrica Llatina, va iniciar aquesta gira al Beacon Theatre de Nova York el passat mes d’abril i al llarg d’aquests mesos trepitjarà ciutats espanyoles i d’Amèrica del Sud com Buenos Aires, Montevideo o Santiago de Chile. La gira l'acabarà al Palau Sant Jordi el 23 de desembre, Serrat posarà així punt final a tota una trajectòria a la seva ciutat natal.