Odiada y amada casi a partes iguales, Andrea Vega (Verónika Moral) se ha despedido de ‘Servir y proteger’ con un final de esos que encogen el corazón.

Ahora, una vez finalizada su andadura en la serie, la actriz no ha querido marcharse sin antes enviar un último mensaje a todos los espectadores.

Vega, un personaje con muchos matices

Verónika Moral confiesa que, después de casi año y medio interpretando a su personaje, va a echar mucho de menos a Vega. Y es que, tal y como afirma la propia actriz, se lo ha pasado bomba interpretando a la villana de Andrea.

De impecable inspectora jefa de policía, a corrupta y después presidiaria. El suyo ha sido sin duda un papel con muchos matices y una progresión muy significativa.

A ella le han encantado todas las etapas, pero, si ha de escoger una sola, se decanta por los meses interna en la cárcel de Cerro Alto.

“Nunca he tenido un personaje tan rico. He pasado por muchas etapas y situaciones. Los guionistas me han dado mucho juego y esto es una maravilla”, asegura la actriz, que ha mostrado siempre mucho cariño hacia su personaje, tal y como exhibe en una de sus últimas publicaciones en redes sociales.

Por todo ello, no nos queda más que desearle todo lo mejor en sus próximos proyectos profesionales. ¡Hasta siempre, Verónika!