El Tribunal de Comptes celebra l'audiència prèvia sobre l'1-O

Carles Puigdemont compareixerà com a testimoni en el futur judici per les despeses del referèndum de l'1-O i l'acció exterior del govern. El Tribunal de Comptes ha rebutjat les al·legacions presentades per la defensa de l'ex president de la Generalitat que pretenien paralitzar el procediment sobre el suposat desviament de fons. L'advocat Gonzalo Boye argumentava la seva condició d'eurodiputat i la immunitat associada a la seva situació parlamentària actual.

00.42 min Puigdemont compareixerà com a testimoni en el futur judici del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1-O

La consellera del tribunal Elena Hernáez ha fet referència a una anterior resolució on es va desestimar el plantejament de la immunitat al·legat per l'ex president i els ex consellers Toni Comín i Clara Ponsatí. També ha rebutjat que aquest procediment comptable col·lisioni amb altres procediments penals que es dirigeixen contra els demandats. El fiscal ha afirmat que són compatibles sense que aquest fet suposi que es castigui dues vegades a la persona pels mateixos fets