La naturalidad es el denominador común en todos los looks para el pelo esta temporada. Estilos frescos y naturales, luminosidad en el color y flequillos toman protagonismo, un must tanto en cabellos lisos como rizados. En cuanto a los acabados vamos a ver efecto mojado para ocasiones especiales y sobre todo ondas, muy favorecedoras y fáciles de realizar nosotras mismas. Las tendencias en moda también invaden los estilismos capilares y cada vez es más frecuente lucir complementos en la cabeza como pañuelos, lazos y gorras que complementan el look.

Cabello sano: principal tendencia Un cabello sin brillo, débil y quebradizo nunca va a lucir le hagamos lo que le hagamos. Lo primero y más importante es lucir un pelo sano y para ello debemos aplicar el corte o tratamientos necesarios para recuperar nuestro cabello. Existen multitud de tratamientos en el mercado, pero siempre debemos fijarnos en dar a nuestro cabello lo que necesita. Toma nota de las pautas a seguir: La naturalidad es la verdadera tendencia en todos los looks para el pelo esta temporada. Kevin Murphy Exfoliación para desintoxicar el cabello. Igual que exfoliamos la piel de la cara, el cabello es el gran olvidado en nuestras rutinas de belleza, y es el lugar donde se acumulan toxinas generadas por el sudor, la contaminación o restos de productos. Es importante exfoliarlo de manera rutinaria con productos específicos para cada tipo de cabello. La regeneración del cabello es un tratamiento necesario especialmente para melenas muy castigadas independientemente que sea un pelo seco, graso o rizado. Superhidratación es sinónimo de pelo sano, brillante y fácil de manejar. Todos los cabellos lo necesitan, pero debemos fijarnos en qué producto es el más adecuado según el tipo de pelo. Para prevenir siempre es importante hacer un buen corte cuando sea necesario. Es muy común también el uso de productos para el pelo para lograr acabados perfectos. En este caso debemos optar por una línea que no lo dañe. Es recomendable que el 90% de sus sustancias activas sean naturales y que nos permita peinar y secar fácilmente el cabello manteniendo el peinado de una manera perfecta y duradera. Unas ondas al más puro estilo Hollywood darán un look sofisticado para estas fiestas Coriolis

Ondas, el acabado imprescindible: trucos para que queden perfectas Las ondas son la tendencia más consolidada, favorecen a todo tipo de rostros y las vamos a ver tanto en melenas largas como para las midi. El truco para que luzcan perfectas es hacer que luzcan naturales y sin demasiado rizo. También es importante un buen acabado para que no se caigan. Los productos y las técnicas son fundamentales para ello. Si estás pensando en el look perfecto para estas Navidades, sin duda las ondas son tus grandes aliadas. Puedes optar por unas naturales. Son muy versátiles y dependiendo de cómo las combines con el estilismo pueden darte un toque más elegante o más desenfadado. Si quieres decantarte por un look más sofisticado al más puro estilo Hollywood y que acapare todas las miradas, las ondas al agua son apuesta segura. Con estos sencillos pasos lograras que queden perfectas. Aquí la teoría… luego es sólo cuestión de práctica. Divide el cabello. Puedes separarlo en dos secciones traseras y dos delanteras para que sea más fácil trabajar con la plancha Coge el primer mechón y coloca la plancha formando un ángulo de 90º con tu cabeza. Empieza girando la plancha hacia dentro y desliza, luego hacia fuera y desliza. Combina estos movimientos a la vez que vas desplazando la plancha hacia las puntas. Es cuestión de un poco de práctica. Por último, peina el cabello para eliminar la rigidez y conseguir unas ondas más sueltas y aplica un poco de laca para fijarlas. Las coletas son el recogido por excelencia y el más cómodo y fácil de hacer Kevin Murphy

Coletas: perfectas para cualquier look Es el recogido por excelencia y el más cómodo y fácil de hacer. Podemos lucirlo tanto para ir a trabajar, como para un look de fiesta y no paramos de ver a las influencers luciéndolas en cualquier ocasión. Es un peinado muy sencillo, pero dependiendo del tipo de cabello debemos trabajarlo primero para para que tenga el volumen y textura deseados. Si la coleta es alta debemos bajarla un poco y recoger el cabello. Posteriormente si queremos más volumen se debe ahuecar un poco la zona superior. Si la coleta es baja primero debemos hacer la raya en el lugar deseado y se recoge el pelo a la altura que más nos guste. Para las coletas no hay reglas porque depende de la cantidad de cabello, textura y forma de la cabeza. Efecto mojado: un acabado muy elegante y fácil de hacer Gtres