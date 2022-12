Juan Diego Botto ens presenta Una noche sin luna, que es pot veure al Teatre Nacional de Catalunya (TNC). En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens presenta una obra on es posa en la pell de Federico García Lorca i que ja fa dos anys que roda, després de l'estrena a Vitòria fa dos anys, en plena pandèmia del coronavirus.

"Es genera una sensació de comunitat amb l'espectador que no ha desaparegut", assegura sobre una obra que diu que funciona molt bé des del primer moment. Assegura que no tenia ni idea si seria un èxit, ja que el text té una estructura molt singular, no és massa clàssic.

Explica que intenten trencar la quarta paret en diversos moments perquè sigui "una experiència real", fins al punt que baixa al pati de butaques. "Té a veure amb una premissa de Comedia sin título, on Lorca es pregunta com es porta la realitat a l'escena", ha detallat.

En l'obra, Botto pretén marcar les diferents fites que van portar a que Lorca fos una de les figures "més estimades per una part d'Espanya", i una de les més detestades per "l'insipient feixisme" del moment. "La seva identitat sexual va contribuir a convertir-lo en aquella figura detestada pel feixisme de l'època", ha recordat.

Creu que les obres no tenen massa sentit si no mantenen un diàleg amb l'actualitat: "Un teatre arqueològic no té massa sentit". "Portar a Lorca si no és perquè dialogui amb el nostre present, no té molt sentit", afegeix, apuntant que passa amb altres grans dramaturgs i poetes. En aquest cas, és "evident" la voluntat de l'obra de dialogar amb el present. "Hi ha moltes qüestions que no hem resolt en vuitanta anys", ha dit.

Botto també ha detallat que inicialment volia fer un recital de poesia de Lorca, ja que sempre n'ha estat un fan. Però es va adonar que alguna cosa en la vida de Lorca "vibrava" en el nostre present i servia per explicar la nostra actualitat. "Això em va empènyer a escriure aquesta obra", ha insistit, recordant que en aquell moment ja començava a créixer l'extrema dreta a Espanya.

L'actor creu que la gent va a l'obra per diversos motius: perquè és una obra d'èxit, perquè "s'ha de veure", perquè els agrada Lorca, perquè es fa al TNC... Reconeix que, fins i tot, alguns polítics de dretes han anat a la seva obra, per bé que l'obra té un punt de vista ideològic: "Sense un punt de vista sobre el que relates no hi ha històries", ha reivindicat.

Sense cadàver El cadàver de Lorca encara no ha aparegut. Botto veu que el poeta és avui una metàfora dels cadàvers que segueixen "a les cunetes" d'Espanya, una "metàfora d'un deute pendent". No només en la seva figura, sinó amb dones i homes que van voler "defensar la legalitat vigent i la democràcia": "No hem estat com a país a l'altura del seu esforç", critica. "Hi ha alguna cosa pertorbadora en què el poeta que m'agrada més del segle XX espanyol no tingui una tomba per portar-li flors", ha lamentat.



