Juan Diego Botto ens presenta Una noche sin luna, que es pot veure al Teatre Nacional de Catalunya (TNC). En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens presenta una obra on es posa en la pell de Lorca i que ja fa dos anys que roda: "Es genera una sensació de comunitat amb l'espectador que no ha desaparegut", assegura sobre una obra que diu que funciona molt bé des del primer moment. Explica que intenten trencar la quarta paret en diversos moments perquè sigui "una experiència real". Veu que Lorca és avui una metàfora dels cadàvers que segueixen "a les cunetes" d'Espanya, un una "metàfora d'un deute pendent". Creu que les obres no tenen massa sentit si no mantenen un diàleg amb l'actualitat: "Un teatre arqueològic no té massa sentit". I ens parla d'altres projectes, com En los márgenes, un film basat en la precarietat i els desnonaments.