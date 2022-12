Científics dels Estats Units han aconseguit produir una reacció de fusió nuclear capaç de generar energia de manera eficient, la qual cosa suposa una fita sense precedents en el camí cap a l'obtenció d'una font energètica gairebé il·limitada, barata, neta i segura.

El divulgador científic Joan Anton Català ha explicat al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4 què significa que els EUA hagin aconseguit generar més energia de fusió nuclear de la qual s'ha consumit per obtenir-la: "És una fita molt important. És un primer pas".

Els àtoms d'hidrogen es poden unir i formar una molècula d'hidrogen, però en les estrelles la força de la gravetat -provocada per la seva pròpia massa- és tan intensa, que els seus nuclis arriben a fusionar-se fins a convertir-se en heli, alliberant energia de manera massiva. A més de l'efecte gravitatori, aquest procés dins de les estrelles també s'aconsegueix mitjançant la seva elevada temperatura, que confereix energia cinètica als nuclis dels àtoms.

A grans trets i d'una manera molt simplificada, el procés consisteix a replicar de manera controlada una reacció similar a la que es produeix en el Sol o en qualsevol altra estrella , i utilitzar-la per a crear energia.

No obstant això, fins i tot amb les millors previsions, encara hauran de passar molts anys, fins i tot dècades, perquè les centrals de fusió nuclear siguin una realitat. El divulgador científic Joan Anton Català creu que haurem d'esperar "entre 30 i 40 anys abans que es puguin treure energia per fer-la servir a poc a poc".

Podrà la fusió nuclear combatre el canvi climàtic?

El divulgador científic Joan Anton Català descarta que el descobriment sobre la generació d'energia amb fusió nuclear pugui combatre la crisi climàtica perquè "ja fem tard". "No podem esperar 30 o 40 anys. Evidentment, és una font d'energia que és neta, no genera carboni i quasi no genera residus radioactius a diferència de la fisió que es fa servir a les centrals nuclears", ha defensat l'expert.

"Els avenços depenen de com els vulguem utilitzar. Podem fer vacunes o bombes atòmiques", ha assenyalat Català sobre el descobriment sobre la generació d'energia amb fusió nuclear com un pas cap a la utilització en benefici de tots.