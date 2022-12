Científicos estadounidenses han logrado producir una reacción de fusión nuclear capaz de generar energía de manera eficiente, lo que supone un hito sin precedentes en el camino hacia la obtención de una fuente energética casi ilimitada, barata, limpia y segura. Sin embargo, incluso en el mejor de los casos, aún tendrán que pasar muchos años, incluso décadas, para que las centrales de fusión nuclear sean una realidad.

A continuación, se intenta dar respuesta a las principales dudas que puede plantear este modo de obtención de energía:

Cuando la reacción en cadena de la fisión se produce de forma descontrolada , da lugar a los accidentes nucleares, como el de Chernóbil. Pero este proceso en cadena con isótopos radiactivos no puede ocurrir en un reactor de fusión nuclear, y por ello serían mucho más seguros. Además, tampoco origina residuos nucleares de larga duración.

¿Realmente la fusión podría generar energía barata y casi ilimitada?

El hidrógeno es el elemento más abundante de la Tierra, por lo que no habría problemas de suministro ni ninguna dependencia externa, como ocurre con los actuales combustibles fósiles, especialmente en el caso de España y la Unión Europea. Sin embargo, "esto no quiere decir que los isótopos del hidrógeno estén presentes en grandes cantidades en la naturaleza, porque no es el caso, aunque se pueden producir, ya que el deuterio se puede extraer y el tritio se puede fabricar en el mismo proceso", detalla Calviño.

Este ingeniero se muestra "optimista", ya que cree que "la energía será cada vez más barata", aunque pone en duda que gracias a la fusión nuclear se convierta "en un bien extremadamente abundante". "Cuando se estaban haciendo los desarrollos de la energía nuclear de fisión, en las décadas de 1950 y 1960, ya se decía que íbamos a tener energía ilimitada. Por eso, yo creo que seguirá teniendo su precio, pero si logramos no depender de otros para poder producirla, los costes pueden ser más razonables", expresa.

En esta misma línea, José Luis Velasco, investigador del Laboratorio Nacional de Fusión (LNF), perteneciente al Ciemat, opina que "la fusión nuclear propone un tipo de generación de energía que parte de que hay materia prima disponible en abundancia, y eso en principio puede hacerla más barata, pero dudo mucho de que el coste vaya a ser cero. Hay que construir las centrales, con unas especificaciones muy precisas, y con altas medidas de seguridad… Y todo eso tiene un coste". "Energía ilimitada me parece mucho decir, puede que sea una exageración", asegura.