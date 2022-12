Laura Hojman narra en este documental ficcionado la historia de María Lejárraga, escritora que desarrolló su obra durante los años 20 y 30 firmando bajo el seudónimo de Gregorio Martínez Sierra, su marido. Además, tuvo una conciencia social política y feminista muy fuerte. Fue diputada por la Segunda República, así como una de las introductoras de la teoría feminista en España. Formó parte de ese grupo de mujeres, con Clara Campoamor al frente, que lograron el sufragio femenino.

“Cuando cayó por primera vez en mis manos la biografía de María Lejárraga, me quedé absolutamente fascinada, pero al mismo tiempo me entró una rabia porque decía: ¿Cómo es posible que no sepamos nada de esta mujer? Una de las personas más influyentes de nuestra historia contemporánea, no sólo literatura, sino en lo social y en lo político. Y esa fue la razón para hacer el documental”, afirma la cineasta en A media mañana.

El tándem perfecto La dramaturga española más prolífica de todos los tiempos, autora de obras como Canción de cuna, llevada al cine en cinco ocasiones, o del libreto de El amor brujo, de Falla, entre otros, ha permanecido invisibilizada a lo largo del tiempo porque todo iba firmado bajo el nombre de su marido. “Este tándem en un principio le funcionó muy bien porque no estaba interesada en la fama. Ella lo que quería era escribir y sobre todo le importaba mucho que su mensaje llegara y que fuera tomado en serio. Y era muy lista y sabía que su obra, que esté repleta de contenido feminista, iba a ser tomada mucho más en serio si iba firmada con el nombre de un señor”, destaca Laura Hojman ante los micrófonos de RNE. Sin embargo, se da cuenta de que firmar bajo un alias ha sido el gran error de su vida porque cuando su esposo muere, ella queda muerta en vida porque su seudónimo ha fallecido. “Ella lo intenta, pero nadie quiere publicarla con su nombre. Y de hecho, cuando ella se declara como coautora de la obra, en España aparecen titulares horribles metiéndose con ella e insultándola”.

El despertar de su conciencia feminista María Lejárraga fue una de las primeras introductoras de la teoría feminista en España, además de ser una importante sufragista. Con la llegada de la República da paso a la acción política, llegando a ser Diputada en el Congreso y firmando algunos de los discursos con su nombre. “Escribe que las mujeres tendemos a apostarlo todo a la carta del amor. Entonces anima a las mujeres a ser independientes emocional y profesionalmente”. En palabras de Laura Hojman, “yo quería reflejar en el documental ese despertar feminista, porque siempre digo que no nacemos ya con una conciencia feminista que nos tienen que pasar cosas, tenemos que vivir, darnos cuenta y tomar conciencia. Y María tiene este proceso. Ella en un primer momento no le importa ocultar su nombre, lo ve incluso como una buena estrategia, pero después se da cuenta de que de que es un gran error. Ya no sólo por ella, sino por toda esa visibilización de las mujeres”.