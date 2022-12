Victor Manuel diu que els seus inicis van ser amb cançons costumistes i que no tenia idees polítiques: "Jo no estava gens polititzat, eren només bones intencions. Després ja sí". El cantautor explica que va ser viatjant que es va obrir la seva consciència política, amb les trobades amb exiliats espanyols a Mèxic o Argentina: "Parlant amb els exiliats vaig descobrir que no sabia res del meu país. A Buenos Aires em parlaven de Marcos Ana". Víctor Manuel recorda que el seu pare mai li havia explicat realment com havia mort el seu avi i només quan es va voler apuntar a la OJE, li va negar: "Aquests són els que van matar al teu avi". En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, el cantautor considera que les cançons sobretot acompanyen: "Potser que algú se li encengui una llum amb una cançó, però crec que sobretot acompanyen".

“☕ @VictorManuel_Of recorda com es va anar "enredant" amb la cançó protesta: assegura que abans no estava polititzat. ��️ "Les cançons no canvien res. Les cançons acompanyen". �� https://t.co/MrTxQlFc6k @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/H9SLGH1s7B “

"Els trets al peu dels partits d'esquerres ja els he viscut"

Víctor Manuel es declara d'esquerres tot i que ja no milita al Partit Comunista "allà hi vaig trobar tot el millor i també el pitjor". El cantautor considera que els partits d'esquerres són més exigents amb les seves conviccions, els governs i la societat i per això hi ha sovint escissions: "Aquests trets al peu ja els he viscut des de dins". Víctor Manuel explica que ara és una altra època: "La gent lluita a la seva manera, abans hi havia altres circumstàncies. La gent jove també ha vist com ens han trinxat".

“��️ "Al partit comunista vaig trobar tot el millor, però també tot el pitjor".



☕ @VictorManuel_Of recorda el seu pas pel partit comunista i la divisió històrica de l'esquerra.



�� https://t.co/MrTxQlFc6k

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/ougWURygP2“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 9, 2022

El cantautor es declara d'esquerres tot i que ja no milita al Partit Comunista "allà hi vaig trobar tot el millor i també el pitjor". Víctor Manuel rebutja les xarxes socials que qualifica de terribles i diu que no hi és, que fa com la velleta que ho mira per darrere de la cortina: "Són terrorífiques. Tu dius bon dia, i un et contesta 'gilipolles'".