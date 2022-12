Víctor Manuel ens presenta La vida en canciones. El cantautor explica que al treball també ha volgut ensenyar l'altra cara de les cançons, les "cançons desgraciades que van passar sense pena ni glòria". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica com va ser de balsàmic tornar als escenaris després de la pandèmia: "L'escenari cura tot el curable". Assegura que canta millor al costat del seu fill. Recorda com es va anar "enredant" amb la cançó protesta: assegura que abans no estava polititzat: "Les cançons no canvien res. Les cançons acompanyen". I creu que les xarxes socials són "terrorífiques": "Tu dius bon dia, i un et contesta 'gilipolles'".